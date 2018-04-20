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  5. 20 Nisan 2018 17:08

Yeni sezonun açılış tarihi belli oldu !

Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 sezonu başlangıç tarihihi 10 Ağustos olarak açıkladı.

Yeni sezonun açılış tarihi belli oldu !
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda, profesyonel liglerde 2018-2019 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 26 Mayıs 2019 tarihinde sona ererken Spor Toto 1. Lig’de sezon 19 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de ise 1 ve 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak normal sezon, 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

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