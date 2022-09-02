Yeni transfer formayı giydi: İşte Ümraniyespor-Trabzonspor maçında ilk 11'leri

Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'a konuk oluyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu.

Ümraniyespor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Önce Antalyaspor'a 5-2 yenilen ardından da Galatasaray ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul ekibi karşısında galibiyete uzanarak tarftarını mutlu etmek istiyor.

EKSİKLER

Bordo-mavili takımda Marek Hamsik, Anastisos Bakasetas ve Abdülkadir Ömür, iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Bu futbolcular, hazır olmaları halinde maçta görev alabilecekler. Uğurcan Çakır, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Bruno Peres'in ise sakatlıkları sürüyor.

İŞTE İLK 11'LER

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal, Oğuz, Onur, Valentin Gheorghe, Umut

Trabzonspor: Taha, Dorukhan, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny