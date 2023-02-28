Yıldız isimden Beşiktaş'a kötü haber! 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak

Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal, önceki gün oynanan Antalyaspor maçına dakikalar kala ısınırken bir kez daha sakatlanmıştı. Ghezzal'ın sahalardan 2 hafta daha uzak kalacağı açıklandı.

Süper Lig'de 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş ve Antalyaspor karşı karşıya geldi. Maç öncesindeki ısınma esnasında Rachid Ghezzal sakatlık yaşadı. Oynayamayacak duruma gelen Ghezzal'in yerine Dele Alli, ilk 11'de yer aldı. TRT Spor'un haberine göre; yıldız oyuncu 2 hafta süreyle sahalardan uzak kalacak. Cezayirli oyuncu dört buçuk ay sonra ilk 11'de yer almıştı.