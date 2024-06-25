  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Yıldız isimden Fenerbahçe'nin 2 kat maaş teklifine ret

Yıldız isimden Fenerbahçe'nin 2 kat maaş teklifine ret

Yıldız isimden Fenerbahçe'nin 2 kat maaş teklifine ret
Güncelleme:

Jose Mourinho önderliğinde Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

İtalyan Tuttosport'un haberine göre; Juventus'un yedek kalecisi Mattia Perin, sarı lacivertli takımdan gelen cazip teklifi kabul etmedi.

Haber detayında, İtalyan takımında yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Perin'e, Fenerbahçe tarafından maaşının neredeyse iki katına yakın bir ücret önerildiği belirtildi. Ancak tecrübeli kalecinin bu teklifi reddettiği ifade edildi.

Haberde, 31 yaşındaki file bekçisinin daha önce 6 Serie A takımından transfer teklifi aldığı ancak bunların tamamını Juventus'ta kalmak için geri çevirdiği hatırlatıldı.

Siyah beyazlı takımla 1 yıl daha mukavelesi bulunan tecrübeli kalecinin menajeri Alessandro Lucci'nin, sportif direktör Cristiano Giuntoli ile sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Perin'in Juventus'la 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu ifade edilirken, yönetimin 2+1 yıllık mukavele önerdiği kaydedildi.

Geride kalan sezonda 8 maçta forma giyen Matia Perin, 4 gol yedi. Tecrübeli file bekçisi 5 maçta ise kalesini gole kapadı.

Etiketler Fenerbahçe Mattia Perin transfer kaleci Fenerbahçe Jose Mourinho
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir salgın alarmı daha: Ölenlerin sayısı 53'e yükseldi Bir salgın alarmı daha: Ölenlerin sayısı 53'e yükseldi Torunlarının gözü önünde başından vuruldu Torunlarının gözü önünde başından vuruldu Dünyanın en uzun köpeği hayata veda etti Dünyanın en uzun köpeği hayata veda etti Köprüde intihar girişimi Köprüde intihar girişimi Erdoğan'dan beklenen hamle: AK Parti'de 7 isim gitti Erdoğan'dan beklenen hamle: AK Parti'de 7 isim gitti Benzin ve motorine zamlı dev zam geldi Benzin ve motorine zamlı dev zam geldi 63 yaşında 8'inci diplomasını aldı 63 yaşında 8'inci diplomasını aldı Survivor Adası'nda gizli, süper lüks villa iddiası Survivor Adası'nda gizli, süper lüks villa iddiası Kripto paralar için kara gün: Bitcoin neden çakıldı? Kripto paralar için kara gün: Bitcoin neden çakıldı? Sahaya atlayıp, Ronaldo ile fotoğraf çektirmişti UEFA minik Berat'a acımadı... Sahaya atlayıp, Ronaldo ile fotoğraf çektirmişti UEFA minik Berat'a acımadı...
Manisa'da büyük deprem: İzmir'den de hissedildi Manisa'da büyük deprem: İzmir'den de hissedildi Transfer sezonu hızlı başladı: İşte Süper Lig'te biten transferler Transfer sezonu hızlı başladı: İşte Süper Lig'te biten transferler