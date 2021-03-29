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  5. Yılmaz Vural anlaştığı takımı açıkladı

Yılmaz Vural anlaştığı takımı açıkladı

Son olarak Akhisarspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu.

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural Büyükşehir Belediyespor'la mutabakata vardı. Resmi imzaya kalan anlaşmanın detaylarının kulüp tarafından resmen açıklanması bekleniyor...

68 yaşındaki deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, Fotomaç'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bir görüşme gerçekleşti ve karşılıklı olarak anlaştık. Şu an da herhangi bir sorun ya da sıkıntı yok, inşallah hayırlı olur iki taraf için de."

Etiketler BB Erzurumspor yılmaz vural yeni takım takım
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