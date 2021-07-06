Yılmaz Vural: ''Fenerbahçeli yöneticiler beni aradı''

Ünlü teknik adam Vural, "Fenerbahçeli yöneticiler beni aradılar. Teknik direktörlüğe nasıl baktığımı sordular. Konuşmamızı Ali Koç'a da söylemişler" dedi.

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, Pereira öncesinde Fenerbahçe yöneticileriyle görüştüğünü ancak başkan Ali Koç'un Yılmaz Vural ismi masaya geldiğinde sadece dinlemekle yetindiğini açıkladı.

Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuşan Yılmaz Vural'ın açıklamaları şöyle:

"Vitor Pereira belki Portekizli oyuncuların ya da tanıdığı oyuncuların transferi konusunda Fenerbahçe'ye kolaylık sağlayabilir. Fenerbahçe'de çalışması bir avantaj olabilir.

Ali Koç, bir Portekiz ekolüne uygun olarak Pereira'yı düşünmüş olabilir. Ancak; söylemeliyim ki ben bir konuda çok üzüldüm ve kırıldım. Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir teknik adamım. Fenerbahçe'de başarılı olabileceğimi düşünüyorum."

Fenerbahçeli yöneticilerin kendisini aradığını söyleyen Vural, "Fenerbahçeli yöneticiler beni aradılar. Teknik direktörlüğe nasıl baktığımı sordular. Benim yaptığım konuşmayı Ali Koç'a da söylemişler, iletmişler. Ama Ali Koç sadece dinlemekle yetinmiş. Demek ki Ali Koç'un kafasında başka planlar varmış” dedi.

Türk futboluna önemli katkısı bulunduğunu dile getiren Yılmaz Vural, “Ben bu ülkeye hizmet ettim. Bana bütçe verildiğinde neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Böyle bir gelişme olmasına rağmen somut bir teklife dönüşmedi. Bu durum beni üzüyor. Fenerbahçeli yöneticiler beni aradılar ve Ali Koç'a bire bir ilettiler. Ama Ali Koç sadece dinlemekle yetindi. Bu konuda çok üzgün ve kırgınım" ifadelerini kullandı.