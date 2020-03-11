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  5. 11 Mart 2020 22:45

Yılmaz Vural maç sonu korkuttu

Adana Demirspor maçının ardından Akhisarspor teknik direktörü Yılmaz Vural bayıldı. Deneyimli teknik direktörün sğalık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yılmaz Vural maç sonu korkuttu
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Adana Demirspor-Akhisarspor maçının bitiş düdüğünün ardından Akhisarspor teknik direktörü Yılmaz Vural fenalaştı. Ambulans sahaya giren sağlık ekibi personeli Yılmaz Vural'a ilk müdahaleyi yaptı. Deneyimli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TFF 1'inci Lig'in 27'nci haftasında bugün oynanan Adana Demirspor - Akhisarspor müsabakasının ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, fenalık geçirdi. Yılmaz Vural etrafındakilere, "Bana tuzlu ayran getirin, bir şeyim kalmaz" derken, kendisine getirilen tuzlu ayranı içtikten sonra düzeldi.

DHA

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