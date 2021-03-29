Yılmaz Vural Süper Lig'e geri döndü

Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural'la prensipte anlaştıklarını duyurdu. Açıklamada "Şimdi bizim zamanımız. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a hoş geldin Yılmaz Vural" ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Yılmaz Vural’la prensipte anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun" notuyla üzerinde Vural'ın bir fotoğrafının ve "Şimdi bizim zamanımız! Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a hoş geldin yılmaz Vural" ifadelerinin yer aldığı bir görsel paylaşıldı.