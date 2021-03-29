  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Yılmaz Vural Süper Lig'e geri döndü

Yılmaz Vural Süper Lig'e geri döndü

Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural'la prensipte anlaştıklarını duyurdu. Açıklamada "Şimdi bizim zamanımız. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a hoş geldin Yılmaz Vural" ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Yılmaz Vural’la prensipte anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun" notuyla üzerinde Vural'ın bir fotoğrafının ve "Şimdi bizim zamanımız! Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a hoş geldin yılmaz Vural" ifadelerinin yer aldığı bir görsel paylaşıldı.

Etiketler BB Erzurumspor bb erzurumspor Yılmaz Vural süper lig
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yılın en iyi akıllı telefonu belli oldu!
Zehra Çilingiroğlu'nun son hali şaşırttı!
Ekonomist Mahfi Eğilmez faiz ve doların ne zaman düşeceğini açıkladı
Çin aşısı CoronaVac'ın koruma süresi açıklandı
62'lik Madonna genç kızlara taş çıkarttı
Piyasalar yangın yeri! Dolar, euro ve altın sert yükseldi
Erdoğan açıkladı: Yasaklar geri döndü, işte madde madde Ramazan yasakları
Esra Erol’da mağdur koca son kararını açıkladı!
Canlı yayında olay itiraf: ''Konferans salonunun tuvaletinde ilişkiye girdik''
Yeni koronavirüs yasakları yasaklar ne zaman başlıyor?