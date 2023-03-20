Yılmaz Vural Türkiye’yi terk ediyor

Türkiye'de son olarak asrın felaketi nedeniyle ligten çekilen Yeni Malatyaspor'u yöneten teknik direktör Yılmaz Vural, Almanya'ya taşınıyor...

Türk futbolunun en çok takım çalıştıran isimlerinden teknik direktör Yılmaz Vural, son olarak Yeni Malatyaspor'un başındaydı.

Yaşanan deprem felaketinin ardından Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybetmesi takımın ligden çekilmesi sürecinde Yılmaz Vural'ın açıklamaları da dikkat çekmişti.

Eski teknik direktör Güvenç Kurtar, arkadaşı Yılmaz Vural'ın aldığı kararı A Spor'daki programda canlı yayında açıkladı.

Güvenç Kurtar, Yılmaz Vural'ın 12 yaşındaki oğlunun futbol oynaması ve aynı zamanda eğitimini sürdürmesi için Almanya'nın Köln kentine evini taşıdığını söyledi.