  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'den gidecek iddiası!

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'den gidecek iddiası!

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'den gidecek iddiası!
Güncelleme:

İspanyol basınında yer alan habere göre, La Liga ekibi Sevilla'nın, Fenerbahçe'ye transfer olan 27 yaşındaki Faslı oyuncu Youssef En-Nesyri'yi geri almak istediği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucunda Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan haberde, Sevilla'nın, Faslı futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'den gidecek iddiası! - Resim : 1

DEVRE ARASINDA HAMLE

Victor Orta yönetimindeki Sevilla'nın, ara transfer döneminde 27 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimde bulunabileceği öne sürüldü.

En-Nesyri'yi Fenerbahçe'ye gönderen Sevilla, 27 yaşındaki futbolcunun yokluğunda hücum hattında büyük sıkıntı çekti. Sevilla, ligde 9 maçta yalnızca 10 gol bulabildi. Ligde kötü bir dönemden geçen İspanyol ekibi, 9 haftada topladığı 12 puanla milli maç arasına 12. sırada gitti.

FENERBAHÇE VAZGEÇMEYECEK

İspanyol basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin ise büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı En-Nesyri'yi kolay kolay bırakmaya niyeti olmadığı ifade edildi.

En-Nesyri, Fenerbahçe'ye transferinin ardından sarı-lacivertli takımda çıktığı 11 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşadı.

Cumhuriyet

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe En-Nesyri En-Nesyri transfer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İnci Taneleri’nde geri sayım bitti; geri dönüyorlar İnci Taneleri’nde geri sayım bitti; geri dönüyorlar Ev mi, döviz mi, altın mı, borsa mı ? İşte son 7 yılın en çok kazandıranı Ev mi, döviz mi, altın mı, borsa mı ? İşte son 7 yılın en çok kazandıranı Erdoğan kendisine yöneltilen soruyu muhabir Rüya Akkuş'a cevaplattı Erdoğan kendisine yöneltilen soruyu muhabir Rüya Akkuş'a cevaplattı Skandal iddia: ''Bakan yardımcısının özel kalemi kaçak altınla yakalandı'' Skandal iddia: ''Bakan yardımcısının özel kalemi kaçak altınla yakalandı'' Bankalar faizsiz para dağıtıyor: İşte güncel kredi kampanyaları Bankalar faizsiz para dağıtıyor: İşte güncel kredi kampanyaları İşin uzmanı anlattı: Sahte bal nasıl anlaşılır? İşin uzmanı anlattı: Sahte bal nasıl anlaşılır? Schengen bölgesine girişlerde yeni düzenleme: Pasaportlara elektronik sistem geliyor Schengen bölgesine girişlerde yeni düzenleme: Pasaportlara elektronik sistem geliyor Türkiye'den çıkış yapan gemide 4 ton kokain ele geçirildi: Bakanlık perde arkasını açıkladı Türkiye'den çıkış yapan gemide 4 ton kokain ele geçirildi: Bakanlık perde arkasını açıkladı Türkiye'de yeni bir akrep cinsi bulundu: Eşinin adını verdi Türkiye'de yeni bir akrep cinsi bulundu: Eşinin adını verdi MetroPoll'ün son seçim anketi açıklandı: Hesaplar bir kez daha değişti MetroPoll'ün son seçim anketi açıklandı: Hesaplar bir kez daha değişti
Genç avukata muavin tacizi: Suç duyurusunda bulundu Genç avukata muavin tacizi: Suç duyurusunda bulundu Okan Buruk yeniden mi evleniyor ? Okan Buruk yeniden mi evleniyor ? İstanbul'da şoke eden olay: Cenazede tabuttan ses geldi; hastaneye kaldırıldı İstanbul'da şoke eden olay: Cenazede tabuttan ses geldi; hastaneye kaldırıldı Prof. Dr. İlber Ortaylı kadın cinayetlerinin sebebini açıkladı Prof. Dr. İlber Ortaylı kadın cinayetlerinin sebebini açıkladı Sibel Can'dan şoke eden ''kadın cinayetleri'' açıklaması Sibel Can'dan şoke eden ''kadın cinayetleri'' açıklaması İnternette bu hatayı yapanlara geçmiş olsun: İşte 2024 ve 2025'in en büyük riskleri İnternette bu hatayı yapanlara geçmiş olsun: İşte 2024 ve 2025'in en büyük riskleri Pilot havada öldü; THY uçağı acil iniş yaptı Pilot havada öldü; THY uçağı acil iniş yaptı Erdoğan'ın mikrofonu açık kaldı: ''Ya neden şu rozetlerden alıyorsunuz ya?'' Erdoğan'ın mikrofonu açık kaldı: ''Ya neden şu rozetlerden alıyorsunuz ya?'' Altın fiyatlarında yeni gelişme: Tüm dengeler değişebilir! Altın fiyatlarında yeni gelişme: Tüm dengeler değişebilir! Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İşte listeye girebilen Türk üniversiteleri Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İşte listeye girebilen Türk üniversiteleri