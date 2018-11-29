Yusuf Namoğlu'dan Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya açıklaması

Galatasaray - Konyaspor karşılaşmasının ardından FIFA kokartlı hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya konusunda yaşanan tartışmalar dün Kulüpler Birliği Vakfı'nın adeta TFF'ye ültumatom vermesiyle tavan yaptı.

Kulüpler Birliği'nin, Göçek ve Özkahya ile ilgili verilen kararın geri çekilmesini talep etmesinin ardından gözler TFF'ye çevrilirken, MHK'nin bir numaralı ismi Yusuf Namoğlu tartışmalara son noktayı koydu.

Yusuf Namoğlu, iyi niyetle yapılan açıklamanın birileri tarafından farklı yönlere çekildiğini belirterek, "Biz geçmişte yaşanan olumsuz örnekleri yaşamamak için bilakis hakemlerimizi korumak amacıyla salı günü bir bilgilendirme yaptık. Ama üzülerek görüyoruz ki sırf hakemlerimizi korumak kollamak için yaptığımız bi bilgilendirme bugün amacının dışına çıkartılmış durumda" dedi.

HÜSEYİN GÖÇEK VE HALİS ÖZKAHYA İÇİN FARKLI BİR ŞEY YAPMADIK

Bugüne kadar VAR uygulaması sırasında protolol dışına çıkan. protokole uygulan hakem ve hakemleri tıpkı siyah-beyaz hata yapan hakemler gibi dinlendirmeye aldıklarını hatırlatan Namoğlu, "Peki neden daha önce böyle bir basın bildirisi ihtiyacı duymazken Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya ile ilgili böyle bir bildiriye açıklamaya ihtiyaç duydunuz?" sorusuna, "Bu maçtan sonra ortada müthiş bir bilgi kirliliği oluştu. Yok TFF - MHK toplanacak, hakemler hatalı bulunurlarsa, hakemlerin düdükleri asılacak, yok hakemlikleri bitirilecek filan... Böylesi olmamıştı. Ortada müthiş bir bilgi kirliliği olmuştu. Biz salı günü MHK'deki arkadaşlarımızla her zamanki gibi rutin haftalık değerlendirme toplantısını yaptık. Bu kapsamda Süper Lig'de ve alt liglerdeki hakem performanslarını değerlendirdik. Gözlemci raporlarını inceledik. Yani her zaman yaptığımız işi yaptık, bu iki hakemimiz için özel farklı bir şey yapmadık. Tabii ortada bu FİFA hakemlerimize yönelik bilgili kirliliğini önlemek, hakemliklerinin bitirilmesi, düdüklerinin astırılması gibi tartışmaları sonlandırmak için bu konuda açıklama ihtiyacı hissettik. Şayet böyle bir açıklama yapmasaydık bu arkadaşlarımızın belli bir süre maç alamadıklarında düdükleri asılmış, hakemlikleri bitirilmiş denecekti. Biz iki hakem kardeşimizi korumak kollamak için bunu yaptık" cevabını verdi.

İKİ HAKEMİMİZ DE VAR PROTOKOLÜNE UYMADI

Namoğlu, "Peki siz Hüseyin Göçek'in penaltı konusunda yanlış hatalı bir karar verdiğini mi düşünüyorsunuz?" sorusuna ise, "Arkadaşlar konu penaltının verilip verilmemesi veya yöneticinin istifa edip etmemesi filan değil. Konu her iki hakem arkadaşımızın VAR protokolüne uymamasıdır. Bu kadar net. Bizler her maçtan sonra VAR diyaloglarını dinler ve kimlerin bu VAR talimatlarına uyup uymadığına bakarız. Hangi hallerde, ne zaman, nasıl davranılacağı bu VAR protokülünde yazar. Burada arkadaşlarımız protoküle aykırı davrandılar ve geçmişte benzer şekilde hata yapan arkadaşları gibi dinlenmeye alındılar. Örneğin Fenerbahçe - Başakşehir maçında VAR'ın devre dışı kaldığında yine bir hakem arkadaşımız VAR protokülene aykırı davrandığında da aynı yaptırımı yaptık. Şimdi bu maçla ilgili bu arkadaşlarla ilgili ortada düdük asma, hakemliği bitirme gibi söylemler dolaşınca farklı olarak bu kez uygulamanın ne olduğunu açıkladık, farklı olan sadece bu. Buna da ihtiyaç vardı" dedi.

DAHA ÖNCE NE YAPTIYSAK AYNISINI YAPTIK

"Peki kulüplerin VAR konusundaki uyarılarına ne diyorsunuz?"sorusuna da Namoğlu, "Bizim amacımız kulüplerimizin VAR ile ilgili şikayet ve uyarılarını gözeterek VAR sistemini korumak. Bakın yine iki hafta önce derbi hakemine yönelik benzer taleplere itibar etmeyerek geçen hafta hakemimize görev verdik. Burada Merkez Hakem Kurulumuz Hüsey Göçek ve Halis Özkahya ile ilgili daha önce hata yapan hakemlerimize yönelik uygulamamızdan farklı bir uygulama yapmamıştır. Sadece onlar için bir toplantı yapmamıştır. Kurulumuz her hafta salı günü yaptığı olağan toplantılarından birini yapmış, hakemlerin gözlemci raporları doğrultusunda performanslarını değerlendirmiştir. Sadece Galatasaray - Konyaspor maçı değil, kurulumuz o gün yaptığı toplantıda geçtiğimiz hafta ile ilgili 3 Süper Lig hakemi ve 4 A klasman hakeminin dinlendirilmesine karar vermiştir" cevabını verdi. Kaynak: Sporx

