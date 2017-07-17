''Yusuf Yazıcı için 15 milyon euro'yu geri çevirdim''

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, transfer çalışmaları ve gelecek sezonki planlarıyla ilgili olarak Macaristan kampında özel açıklamalarda bulundu. Usta, "Kucka'yı, Kamil Ahmet'i Bongonda'yı aldık. Artık 'çizgi ötesi' transferler yapacağız" derken, Burak Yılmaz'ın her an bitebileceği müjdesini verdi. Usta, "Burak ile epeydir görüşüyorduk. Kendisi ile bir ölçüde anlaştık. Kulübüyle görüştük. Bir görüşme daha yapacağız. Anlaşabilirsek ki uğraşıyoruz, Burak'ı Trabzonspor'da göreceğiz" diye konuştu. Transferin kiralık ya da bonservisiyle birlikte olabileceğini, görüşmelerin sürdüğünü belirten Usta, maliyetin bir kısmını sponsor ile karşılayacaklarını da dile getirdi:

SPONSOR İLE ÇÖZECEĞİZ

Kucka, Burak önemli oyuncular. Burak'ın gelmesi maliyet demek. Bunun bir kısmını da sponsor ile çözmeye çalışıyoruz. Hatta birkaç oyuncu için bunu düşünüyoruz. Burak, Çin'de çok yüksek rakamlar kazanıyor. Oradaki kazançların Türkiye'de olma ihtimali yok. Ondan da ciddi oranda fedakarlık yapmasını istedik ve bir yerlerde buluştuk."

'O STATTA OYNAMAK İSTİYORUM'

Muharrem Usta, Burak'ın Şenol Güneş Stadı için 'Tüylerim diken diken oluyor, o statta oynamak istiyorum" dediğini vurgularken, "Bir önceki forma Kucka ile güzel oldu. Sırada çubuklu var. Burak ile tanıtılırsa güzel olur ama bakalım kime nasip olacak" ifadesini kullandı.

50. YILDA GÖNLÜMÜZ ELBETTE ŞAMPİYONLUKTA

MTK maçının son bölümü izleyen Muharrem Usta takımın son durumu ve şampiyonluk hakkında ise şunları söyledi: "Klasik söylemdir, kamplarda eksikler gözükür. İyi bir kamp olduğunu biliyorum. Bu sene 50. yılımız. Taraftarın, camianın başarıya susamışlığı var. Ancak baskıya çevirmemek gerekiyor. Geçen sene kadromuz dardı. Beşiktaş maçını bu yüzden kaybettik. Yaptığımız transferlerle bu sezon takım daha dengeli. İlginç bir lig olacak. Gönül ister ki şampiyon olalım ama Trabzonspor'un zirve yarışını güçlü yapması da şampiyonluk kadar önemlidir. Fikstürde Fenerbahçe'yi takip etmemizin avantaj olacağını sanmıyorum"

SOSA İHTİMALLERDEN BİRİ

"Jose Sosa için Milan'la görüşüyorum ancak Sosa'nın oradaki maaşı çok yüksek. Türkiye'ye geldiğinde daha da yüksek olması gerekiyor. Ama Milan yeniden yapılanıyor ve fırsatlar ortaya çıkabiliyor. O bölgede birkaç pozisyonda oynayabilecek yaratıcı oyuncuya ihtiyacımız var. Zorunlu mu değil ama olursa iyi olur. Kulübüne resmi teklif ilettik. Oyuncunun menajeriyle de görüşüyoruz. İhtimallerden bir tanesi de Sosa."

VİSCA'DA ANLAŞAMADIK

"Visca için Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birkaç kere görüştük. Ancak fiyat ile ilgili anlaşamadık. 5 milyon euro istediler. Bu fiyatın altına inilecek mi deyince konu otamatikman ortadan kalktı. Junuzovic de takımımımızın çok ihtiyacı olan bir oyuncuydu. Ailesel nedenlerden olmadı."

IBANEZ VE DEMİR İÇİN PİŞMANIM

"Geriye dönüp baktığımda transferde iki net hatamız var: Biri Muhammet Demir, diğeri İbanez. Muhammet'e üzüldüm. Geldiğimizde o kadar kaos vardı ki değil Muhammet kimi koysanız başarılı olma şansı yoktu. Geriye kalan transferlerimizin tamamına yakını takıma oturdu."

RUSYA'YA TAŞÇI SEFERİ YAPILACAK

"Serdar Taşçı ile anlaştık. Bize gelmeyi çok istiyor. Ancak kulübü Spartak Moskova oyuncuya iki yıllık yeni sözleşme teklif etti. Rusya'ya babası ile bir yöneticimizi göndereceğim görüşmeleri için. Stopere çok kaliteli bir isim alacağız."

YAZICI İÇİN 15 MİLYON EURO'YU GERİ ÇEVİRDİM

"Yusuf Yazıcı bizim geleceğimizin teminatı. Çok kaliteli bir oyuncu. Müsade etseydik (Başakşehirli) Cengiz'in fiyatına satabilirdik. 10-15 milyon euro tekliflerle kulübe gelelim diyen üst düzey menajerler oldu ama biz kabul etmedik. Ancak gelecek seneyle birlikte Yusuf'un yolunu şekillendireceğiz."

MEDEL BİR GÜN EK SÜRE İSTEDİ

"Gary Medel için kulübü (İnter) ile anlaştık. Oyuncunun menajeri ile tekrar görüştüm. Benden bir gün ek süre istediler. Ama ona birçok kulüpten teklif var. Oyuncu ile ciddi bir yol aldık ancak malesef bitmeyen bir durum var ortada."