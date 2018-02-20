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  5. 20 Şubat 2018 23:39

Zeytin Dalı Harekatı’nda “Başkan Sadettin Saran” bombası !

Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan füzelerin üstüne yazılan Başkan Sadettin Saran yazısı dikkat çekti.

Zeytin Dalı Harekatı’nda “Başkan Sadettin Saran” bombası !
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TSK'nın yaklaşık 1 ay önce başlattığı Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, sıcak bölgeden ilginç ayrıntılar da basına yansıyor.

Mehmetçik, terör örgütlerinin korkulu rüyası OBÜS ve ÇNRA muhimmatının üzerine kimi zaman eşinin, kimi zaman şehit düşen silah arkadaşının adını yazarken kimi zaman da "manidar" cümlelerle hainlere mesajlar gönderiyor.

Ancak bu sefer durum başka.

Bu sefer Fenerbahçeli olduğu tahmin edilen bir Mehmetçik, terör örgütü militanlarına atılan füzelerden birinin üzerine bir dönem Fenerbahçe'de yöneticilik de yapan ve adı her seferinde başkan adayı" olarak geçen başarılı iş adamı Sadettin Saran'ın adını yazdı.

İşte sosyal medyada hızla yayılan o fotoğraf:

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