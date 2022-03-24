Spor yasası teklifi Meclis'e sunulacak: İşte spor yasası teklifinin öne çıkan maddeleri

Tam 61 maddelik yeni spor yasasının bugün TBMM Başkanlığına sunulacağı bilgisi verildi.

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, bugün TBMM Başkanlığına sunulacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "61 maddelik spor yasası teklifini bugün Meclis'e sevk ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yasa teklifini hazırlayan eski milli futbolcu AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, detayları Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda anlatmıştı.

İŞTE 60 MADDELİK TEKLİFTEN ÖNE ÇIKANLAR

SADECE FUTBOL YOK

Yalnızca 4 Büyükler'i değil, basketboldan hentbola kadar bütün spor branşlarını kapsıyor.

A.Ş. OLUNACAK

Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek.

GELİR KADAR BORÇ

Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulayacak. Takımlar geliri kadar borçlanabilecek.

ÖDEME VE TAHSİLATLAR BANKADAN

Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak.

YÖNETİCİLER BORÇTAN SORUMLU

Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarından sorumlu tutulacak. Bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezası gündemde.

MENAJERLER

Futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncular ile maksimum 2 yıl sözleşme yapabilecek. Komisyonu %3-5 arasında olacak. Sözleşmeler noter huzurunda gerçekleşecek.

YENİ FEDERASYON

Bağlı ve bağımsız spor federasyonu ayrımı kaldırılarak tüm federasyonlar 'Spor federasyonu' şeklinde yapılandırılacak. Federasyonlar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak.

YÖNETİMDE MİLLİ SPORCU

Federasyonların yönetim kurulunda en az iki milli sporcu yer alacak.

DENETİM BAKANLIKTA

Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Federasyon başkanları, en fazla üç dönem bu görevi yapabilecek.