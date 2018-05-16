Sporting Lisbon taraftarı futbolcuları dövdü !

Ligin son haftasında Maritimo'ya 2 - 1 kaybeden Sporting Lisbon'un taraftarları, tesisleri bastı. Kapüşonlu ve yüzleri maskeli 50 kadar taraftar Alcochete'deki Spor Akademisi'ne girerek teknik adamları ve oyuncuları darp etti.

BAS DOST'U DÖVÜP SPA SALONUNA ATTILAR

Saldırıya uğrayan isimler arasında teknik direktör Jorge Jesus, yardımcısı Raul jose, kaptan William, kaleci Rui Patricio, Acuna, Battaglia ve Hollandalı golcü Bas Dost'un da olduğu öğrenildi.