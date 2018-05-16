Sporting Lisbon taraftarı futbolcuları dövdü !

Ligin son haftasında Maritimo'ya 2 - 1 kaybeden Sporting Lisbon'un taraftarları, tesisleri bastı. Kapüşonlu ve yüzleri maskeli 50 kadar taraftar Alcochete'deki Spor Akademisi'ne girerek teknik adamları ve oyuncuları darp etti.
BAS DOST'U DÖVÜP SPA SALONUNA ATTILAR
Saldırıya uğrayan isimler arasında teknik direktör Jorge Jesus, yardımcısı Raul jose, kaptan William, kaleci Rui Patricio, Acuna, Battaglia ve Hollandalı golcü Bas Dost'un da olduğu öğrenildi.
Taraftarların arasında kalan ve ciddi yaralar alan Bas Dost, taraftarlarca dövüldükten sonra spa salonunun zeminine atıldı. Golcü oyuncunun kafasının yanı sıra bacaklarında da sorun olduğu belirtildi.
TAKIM KUPA MAÇINA ÇIKMAK İSTEMİYOR
Saldırının ardından saldırganların olay yerinden kaçtığı bildirildi. Sporting Lizbon'da saldırıya uğrayan futbolcular Pazar günü Aves'le oynanacak kupa maçına çıkmak istemediklerini açıkladı.
Portekiz basınında yer alan haberlere göre futbolcuların morallerinin çok bozuk olduğu bu durumda maç yapamayacaklarını açıkladıkları belirtiliyor.
O Jogo'da yer alan iddiaya göre futbolcular, Sporting Lizbon Kulübü başkanı Bruno de Carvalho'yla da görüşmeyi reddediyor.