Sporting Lizbon’da 19 futbolcu kadro dışı bırakıldı!

SKOR DIŞ HABERLER / Portekiz’in köklü kulüplerinden Sporting Lizbon’da kadro dışı depremi yaşanıyor. Kulüp başkanı Bruno Carvalho, kendisi aleyhinde paylaşım yapan 19 futbolcuyu kadro dışı bıraktı.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Atletico Madrid’e 2-0 yenilen Portekiz ekibinde, kulüp başkanı Bruno Carvalho mücadele sonrasında oyuncuları eleştiren açıklamalar yapmıştı.

Takım kaptanı Rui Patricio ise sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesaj ile “Kazanırız, berabere kalırız bazen de kaybederiz. Evet kaybederiz çünkü bu futbolda yeri olan bir sonuçtur. Ve bu durumdan sorumlu olanlar, kulüpteki herkestir. Biz bir takımız. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye, elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu kulüp, bu taraftar ve kendimiz için her zaman savaşacağız. Öbür türlüsü profesyonel futbolda yeri olmayan şeyler. Başkanın halka açık yaptığı açıklamalar, istemediğimiz türden şeylerdi. Sadece futbolcuların suçlanması, içinde bulunduğumuz durumu zorlaştırmaktan başka hiçbir işe yaramaz!” ifadelerini kullandı.

Yapılan bu paylaşımı daha sonra Joao Palhinha, Cristiano Piccini, Fabio Coentrao, Ristovski, William Carvalho, Battaglia, Bruno Fernandes, Coates, Marcos Acuna, Gelson Martins, Daniel Podence, Bruno Cesar, Fredy Montero, Bryan Ruiz, Ruben Ribeiro, Rafael Leao, Doumbia ve Wendel de kendi hesaplarından paylaşınca Portekiz ekibinde ortalık karıştı