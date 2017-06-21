Sporting Lizbon'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında bulunan Seydou Doumbia'nin transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertlilerin kiralamak için girişimlerde bulunduğu Fildişili golcünün transferinde yeni bir rakip çıktı.

Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon, 29 yaşındaki golcü futbolcuyu tıpkı Fenerbahçe gibi kiralamak için harekete geçti. Abola gazetesinde yer alan habere göre; geçtiğimiz sezon İsviçre Ligi'ni gol kralı olarak tamamlayan Doumbia'nın transferinin an meselesi olduğu iddia edildi.

Mathieu, Coentrao ve son olarak Doumbia...

Sporting Lizbon, bu sezon transfer döneminde Türk kulüplerinin başına deyim yerindeyse bela oldu... Lizbon ekibi Doumbia'nın yanı sıra, Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir başka futbolcu Jeremy Mathieu ve Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği Fabio Coentrao'nun transferlerinde de mutlu sona çok yakın.