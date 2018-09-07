Standard Liege'den Altınordu'ya mektup !

Seyit Mehmet Özkan’ın yaptığı açıklamayı anlamakta güçlük çektiklerini belirten Standard Liege, “Kaleci Erce Kardeşler ile ilgilendiğimiz doğrudur. Erce geçen sezonun sonunda Genk’e karşı oynadığımız maçı seyretmek üzere menajerleri ve Altınordu’nun sportif direktörü ile beraber bizi stadyumumuzda ziyaret etti. Bu durumdan anlaşılacağı üzere bu ziyaret Altınordu’nun bilgisi dahilinde ve karşılıklı saygı içinde gerçekleşti. Altınordu’ya somut bir teklif götürdük fakat Altınordu başkanı teklifimizi kabul etmedi. Teklif edilmiş fırsatı reddeden Sayın Seyit Mehmet Özkan, haksız yere Standard de Liege’i suçlamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Özkan, Standard Liege’in transfer konusunda söz vermesine rağmen genç bir futbolcunun hayalleriyle oynadığını belirtip Belçika ekibinin başkanını UEFA’ya şikayet edeceklerini açıklamıştı.

ALİCAN FORMAYI KAPTI

Altınordu’da altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu Alican Özfesli, formayı kapmanın sevincini yaşıyor. 2007’de İzmir GSİM’den seçilerek altyapıya alınan Alican, 11 yıl görev aldığı Şeytan’da son dönemdeki sergilediği performansla ilk 11’deki yerini sağlamlaştırdı. 21 yaşındaki futbolcu, “Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu, bize hep güvendi ve formayı giymemiz için arkamızda durdu. Benim için asıl kariyer şimdi başlıyor. Her gün daha iyiye gitmeyi istiyor ve bunun için çalışıyorum” dedi.