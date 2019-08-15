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  4. 15 Ağustos 2019 23:56

Steven Nzonzi İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi'yi taşıyan uçak İstanbul'a indi.

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