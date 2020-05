Stjepan Tomas, Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica hakkında açıklama yaptı!

Yaklaşık 1 haftadır görüşülen Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile 1+3 yıllığına anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti. Sözleşme süresinin 1+3 yıl olmasının nedeni gelecek sezon Başkan Ali Koç'un görev süresinin sona erecek olması olarak yazılmıştı. Başkan Ali Koç teknik direktör görüşmelerinde bu sözleşme süresi üzerinde hassasiyet gösterdiği öğrenilmişti.

Tomas: "Hırvatistan iyi durumda şu an. 15 Mart'ta buraya geldim. Şu an burada hasta ve ölüm sayısı çok az. Bugün federasyon karar aldı, 30 Mayıs'ta kupa, 12 Haziran'da lig başlayacak. Şu an tatil yapıyorum, maçları izliyorum. Antalya'dan ayrıldıktan sonra bir süre İtalya'da kaldım, Atalanta'yı takip ettim. Şimdi evde oturuyoruz, çocuklarla vakit geçiriyoruz, eski maçları takip ediyoruz." dedi.

Stjepan Tomas adı Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica ile ilgili de: "Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe teknik direktörü olmak çok farklı. Kendisiyle 2 kez konuştum, ona Fenerbahçe'ye giderse çok baskı altında olacağını söyledim." yorumunda bulundu.

Stjepan Tomas, “Bjelica ile beraber Konya - Fenerbahçe maçını izledik, analiz yaptık. Orada kendisi, Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu, atmosferin nasıl olduğunu fark etti. Fenerbahçe'de bir elektrik görmediğini söylemişti." dedi.

Stjepan Tomas, Dinamo Zagreb, Vicenza Como, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarında oynamıştır. 2003-2004 sezonunun başında kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Tomas, Fabio Luciano ile savunmada uyumlu bir ikili oluşturdu ve sarı-lacivertli takımın sezon sonunda şampiyon olmasında pay sahibi oldu.

Stjepan Tomas 2004-2005 sezonunun başında bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da Rigobert Song'la beraber gösterdikleri uyum ve performansla en iyi defans ikilileri listelerinde yer bulmuşlardır. Euro 2004'te Hırvatistan kadrosunda yer almıştır. Galatasaray'da 2005-2006'da şampiyon kadroda yer bulmuştur ve şampiyonluk sonrası statta sadece iç çamaşırı ile kalıp Hırvat bayrağı ile şampiyonluk turu atmıştır. Daha sonra Hasan Kabze'yi kadrosuna katan Rus ekibi Rubin Kazan, Tomas'ı da transfer etmiştir. Rus ekibiyle birlikte bir lig şampiyonluğu daha kazandı. Daha sonra da Stjepan Tomas 2009-2010 devre arası transferinin sonlarına gelirken Gaziantepspor'a transfer olmuştur. Burada geçirdiği yarım sezonun sonunda takımdan ayrılarak 2010-2011 sezonu için Süper Lig'in yeni takımlarından Bucaspor ile anlaşmıştır.

Bucaspor'da seyrek forma şansı bulan Tomas, takımında kadro dışı kaldıktan sonra 26 Kasım 2010 tarihinde yaptığı açıklama ile profesyonel futbol hayatına nokta koyduğunu açıklamıştır.