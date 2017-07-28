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  4. 28 Temmuz 2017 20:31

Sunderland Beşiktaş'ın teklifini reddetti

Beşiktaş, Jeremain Lens için resmi girişimde bulundu. Sunderland, Siyah-Beyazlıların yaptığı teklifi reddetti.

Sunderland Beşiktaş'ın teklifini reddetti
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Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya çalıştığı Jeremain Lens için Beşiktaş'ın teklifte bulunduğu ortayla çıktı.

İngiliz Sky Sports muhabiri Keith Downie'nin twitter üzerinden duyurduğuna göre, siyah-beyazlıların bu girişimi boşa çıktı.

Kartal'ın Hollandalı futbolcuyu bonservisiyle almak istediğini öne süren deneyimli gazeteci, "Sunderland, Jeremain Lens için Beşiktaş'tan gelen teklifi geri çevirdi. Beşiktaş'ın teklifi düşük olduğu için kabul edilmedi fakat Sunderland yine de tekliflere açık." ifadelerini kullandı.

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