Süper Kupa Akhisarspor'un !

TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor ile karşılaşan Galatasaray, normal süresi ve uzatma anları 1-1 biten maçta penaltı atışlarını 5-4 kaybetti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Akhisarspor, henüz 5. dakikada Yevhen Seleznyov’un golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Rakibi karşısında pozisyon bulmakta zorlanan Galatasaray, oyuna ikinci yarıda giren Eren Derdiyok’un 79. dakikada attığı golle durumu 1-1’e getirdi.

İki takım oyuncuları da bozuk zemin nedeniyle maç boyunca zor anlar yaşarken Akhisarspor birçok net gol fırsatından eli boş döndü ve normal süre 1-1 sona erdi.

Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca maç penaltılara gitti. Galatasaray’da Bafetimbi Gomis’in kaçırdığı son penaltı atışı sonrasında Akhisarspor şampiyon oldu.

120'Penaltı Kaçıyor! Topun başına geçen Bafetimbi Gomis topu yerden sağ köşeye gönderiyor ancak kaleci Fatih Öztürk gole izin vermiyor. Böylece Akhisarspor süper kupanın sahibi oluyor.

120'GOOOLL!! Topun başına Evgen Seleznyov geçiyor ve vuruşu ile topu filelerle buluşturuyor. 4-5

120'GOOOLL!! Topun başına Garry Rodrigues geçiyor ve yerden vuruşu ile topu filelerle buluşturuyor. 4-4

120'GOOOLL!! Topun başına Miguel Lopes geçiyor ve yerden vuruşu ile topu sol köşeden filelerle buluşturuyor. 3-4

120'GOOOLL!! Topun başına Sofiane Feghouli geçiyor ve yerden vuruşu ile topu sağ köşeden filelerle buluşturuyor. 3-3

120'GOOOLL!! Topun başına Ömer Bayram geçiyor ve sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturuyor. 2-3

120'GOOOLL!! Topun başına Eren Derdiyok geçiyor ve yerden vuruşu ile topu sağ köşeden filelerle buluşturuyor. 2-2

120'GOOOLL!! Topun başına Daniel Larsson geçiyor ve yerden vuruşu ile topu filelerle buluşturuyor. 1-2

120'GOOOLL!! Topun başına Selçuk İnan geçiyor ve vuruşu ile topu sol köşeden filelerle buluşturuyor. 1-1

120'GOOOLL!! Topun başına geçen Güray Vural yerden vuruşu ile topu filelerle buluşturuyor. 0-1

120'Hakem Cüneyt Çakır'ın düdüğü ile uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle sona eriyor ve karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçiliyor.

116'Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Serdar Aziz, Güray Vural'a hızlı atağı kesmek için kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

115'Miguel Lopes'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top doğrudan auta gidiyor.

113'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Güray Vural'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Serdar Aziz kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

110'Evgen Seleznyov'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Fernando Muslera topa hakim olmayı başarıyor.

109'Eren Derdiyok'un sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

106'Uzatmanın ikinci yarısı Akhisarspor'un vuruşu ile başlıyor.

105'Hakem Cüneyt Çakır'ın düdüğü ile uzatma bölümünün ilk devresi sona eriyor.

104'Miguel Lopes'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

102'Galatasaray uzatma dakikalarında maçtaki son oyuncu değişikliğini gerçekleştiriyor. Yuto Nagatomo oyundan çıkarken, Lionel Carole yerine giren isim oluyor.

100'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Evgen Seleznyov'un ceza alanına gönderdiği ortasında Maicon kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

98'Akhisarspor uzatma dakikalarında maçtaki son oyuncu değişikliğini gerçekleştiriyor. Bilal Kısa oyundan çıkarken, Onurcan Güler yerine giren isim oluyor.

96'Yunus Akgün'ün ceza sahası dışında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda Fatih Öztürk son anda topu kornere çeliyor.

95'Selçuk İnan'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Dany Nounkeu kafayla topu uzaklaştırıyor.

93'Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Selçuk İnan'ın, ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

91'Uzatmanın ilk devresi Galatasaray'ın vuruşu ile başlıyor.

90'Hakem Cüneyt Çakır'ın düdüğü ile karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlanıyor ve uzatma dakikalarına geçiliyor.

90'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Selçuk İnan'ın ceza alanına gönderdiği ortasında hakem Cüneyt Çakır faul gerekçesiyle oyunu durduruyor.

90'Müsabakanın sonuna oynanmamış süre olarak en az 3 dakika ilave ediliyor.

90'Martin Linnes'in ceza sahası dışında hafif sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

89'Miguel Lopes'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Evgen Seleznyov için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

87'Ceza alanında topla buluşan Daniel Larsson'un sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

86'Daniel Larsson'un pasıyla topla buluşan Bilal Kısa'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

85'Ceza alanında topla buluşan Bafetimbi Gomis'in vuruşunda savunmadan seken topa hareketlenen Serdar Aziz için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

83'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Bilal Kısa'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Fernando Muslera topa hakim olmayı başarıyor.

79'Yuto Nagatomo golde asisti yapan oyuncu oluyor.

79'GOOOLL!!! Galatasaray, Eren Derdiyok'un golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Yuto Nagatomo'nun ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Eren Derdiyok'un altıpas önünde bekletmeden sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Fatih Öztürk'ün yanından ağlarla buluşuyor.

78'Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Garry Rodrigues, Miguel Lopes'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

77'Aynı dakikada Galatasaray'da üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Ryan Donk oyundan çıkarken, Selçuk İnan yerine giren isim oluyor.

77'Akhisarspor'da üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Elvis Manu oyundan çıkarken, Güray Vural yerine giren isim oluyor.

73'Sofiane Feghouli'nin ceza yayı önünden sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

70'Akhisarspor gole yaklaşıyor. Yuto Nagatomo'dan topu kapan Miguel Lopes hızla ceza alanına girerek bekletmeden vuruşunu yapıyor. Ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

69'Galatasaray'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Fernando Reges oyundan çıkarken, Yunus Akgün yerine giren isim oluyor.

67'Akhisarspor'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Avdija Vrsajevic oyundan çıkarken, Daniel Larsson yerine giren isim oluyor.

66'Sofiane Feghouli'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Eren Derdiyok'un kafa vuşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

64'Elvis Manu'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Evgen Seleznyov'un kafa vuşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

63'Akhisarspor'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Helder Barbosa oyundan çıkarken, Miguel Lopes yerine giren isim oluyor.

62'Karşılaşmanın yaklaşık 3'te 2'lik bölümü geride kalırken topla oynama yüzdelerinde Galatasaray'ın üstünlüğü göze çarpıyor.

59'Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini Galatasaray gerçekleştiriyor. Younes Belhanda oyundan çıkarken, Eren Derdiyok yerine giren isim oluyor.

56'Savunmadan seken topu önünde bulan Evgen Seleznyov'un ceza sahası önünden kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

54'Sağ kanatta Ryan Donk'un defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Sofiane Feghouli için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

51'Sağ kanatta topla buluşan Sofiane Feghouli hızla ceza alanına giriyor ancak zeminden dolayı istediği vuruşu yapamayınca top doğrudan auta gidiyor.

49'Karşılaşma ikinci yarıda ilk dakikalar itibariyle biraz daha düşük tempoda devam ediyor.

46'Hakem Cüneyt Çakır ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya Galatasaray başlıyor.

45'Hakem Cüneyt Çakır ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı Akhisarspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45'Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Elvis Manu, Bafetimbi Gomis'in ayağına basınca hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 5 dakika ilave ediliyor.

45'Sol kanatta Evgen Seleznyov'un ara pasına hareketlenen Elvis Manu için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

45'Kazanılan serbest vuruşu kullanan Maicon'un doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top barajdan geri geliyor.

43'Dany Nounkeu, hızlı atağı kesmek için Garry Rodrigues'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

41'Akhisarspor gole yaklaşıyor. Hızlı gelişen atakta Bilal Kısa'nın pasıyla ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Evgen Seleznyov'un, Serdar Aziz'i ekarte ederek yaptığı vuruşta top uzak kale direğinden geri geliyor.

38'Bilal Kısa'nın ceza sahası dışında sağ çaprazdan sol ayağıyla kaleye gönderdiği sert şutunda top uzak kale direği dibinden az farkla auta çıkıyor.

36'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Younes Belhanda'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Mustafa Yumlu kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

35'Hızlı gelişen atakta sağ kanatta Ömer Bayram'dan topu kapan Sofiane Feghouli bekletmeden topu ceza alanına gönderiyor. Ancak Bafetimbi Gomis'den önce hareketlenen Fatih Öztürk son anda topu kornere gönderiyor.

33'Martin Linnes'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Fatih Öztürk topa hakim olmayı başarıyor.

29'Hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği su molası sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

28'Ryan Donk'un defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Garry Rodrigues için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

24'Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Maicon'un doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top barajdan geri geliyor. Dönen topu tekrar önünde bulan Maicon'un kaleye gönderdiği şutunda Fatih Öztürk topa hakim olmayı başarıyor.

22'Ryan Donk'un sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

19'Savunmadan seken topu önünde bulan Bafetimbi Gomis ceza yayı önünde topun gelişine istediği vuruşu yapamayınca top doğrudan auta gidiyor.

18'Garry Rodrigues'in ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top savunmdan geri geliyor.

16'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Helder Barbosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasında top doğrudan auta gidiyor.

15'Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Mustafa Yumlu, Sofiane Feghouli 'ye kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

14'Sofiane Feghouli'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Fatih Öztürk topa hakim oluyor.

11'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Younes Belhanda'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Fatih Öztürk tek yumrukla topu uzaklaştırıyor.

8'Galatasaray golden sonra rakip kalede olan baskısını artırıyor.

5'GOOOLL!!! Akhisarspor, Evgen Seleznyov'un golü ile maçta öne geçiyor. Hızlı gelişen atakta ceza alanında topla buluşan Elvis Manu'nun vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Helder Barbosa'nın, hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşta top sol kale direğinden geri geliyor. Pozisyonu iyi takip eden Evgen Seleznyov altıpas önünde Yuto Nagatomo'yu ekarte ederek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

4'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Younes Belhanda'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Mustafa Yumlu topu uzaklaştırıyor.

1'Hakem Cüneyt Çakır maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Akhisarspor başlıyor.

İLK 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Dany, Mustafa, Ömer, Aykut, Sissoko, Bilal, Manu, Barbosa, Seleznyov