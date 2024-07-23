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Süper Kupa biletlerinin fiyatı ve tarihi belli oldu

Süper Kupa biletlerinin fiyatı ve tarihi belli oldu
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Gatalasaray ve Beşiktaş arasında 3 Ağustos'ta oynanacak Süper Kupa maçının bilet fiyatları ve satışa çıkış tarihi belli oldu.

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Turkcell Süper Kupa 2024 müsabakası öncesi Riva’da organizasyon toplantısı düzenlendi.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz’ın başkanlığında yapılan toplantıya TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Atatürk Olimpiyat Stadı Müdürü İlker Avcı, İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ve TFF görevlileri katıldı.

Tribün dağılımı kura çekiminin de yapıldığı toplantıda güvenlik tedbirleri, bilet satış süreci ve fiyatları ile Turkcell Süper Kupa 2024 maçı ile ilgili diğer konular görüşüldü.

Bilet fiyatları kale arkaları 600 TL, Doğu-Batı tribünleri 1200 TL olarak belirlendi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak Turkcell Süper Kupa 2024 müsabakasının kura çekimi sonrası tribün dağılımı ise şu şekilde belirlendi:

Galatasaray: Batı ve Güney Tribünleri

Beşiktaş: Doğu ve Kuzey Tribünleri

Etiketler süper kupa bilet fiyat
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