Süper Kupa Helsinki'de sahibini bulacak

47. UEFA Süper Kupa, İspanya devi Real Madrid ile Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'un birbirlerine rakip olacağı karşılaşmayla sahibini bulacak.

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu İspanyol devi Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Alman ekibi Eintracht Frankfurt 47. UEFA Süper Kupa'nın sahibi olmak için bu akşam Finlandiya’nın başkenti Hensinki’deki Olimpiyat Stadyumu’nda birbirlerine rakip olacak.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde ortaya koyduğu mücadele ve geri dönüşlerle adını finale yazdıran Real Madrid, finalde Liverpool’u geçerek kupaya uzanmıştı. Frankfurt ise namağlup geldiği finalde İskoç devi Rangers’ı saf dışı bırakarak mutlu sona ulaşan takım oldu.

İki ekibin karşılaşması Finlandiya’nın başkenti Hensinki’deki Olimpiyat Stadyumu’nda TSİ 22.00’de başlayacak.

Real Madrid rekora ortak olmak istiyor

UEFA Süper Kupa’yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya’nın Milan ve İspanya’nın Barcelona takımları oldu. İki takım da 5’er kez mutlu sona ulaşırken, Liverpol ve Real Madrid 4’er, Atletico Madrid ve Ajax da 3’er kez kupa sevinci yaşadı.

Mor menekşeler yarın kupayı müzesine götürdüğü takdirde rekora ortak olacak. Öte yandan Chelsea, Bayern Münih, Zenit, Sevilla, Valencia, Galatasaray, Lazio, Juventus, Parma, Manchester United, Mechelen, Porto, Steaua Bükreş, Aberdeen, Aston Villa, Nottingham Forest, Anderlecht ve Dinamo Kiev kupanın sahibi olan takımlar oldu.

Ancelotti dördüncü şampiyonluğun peşinde

5 büyük ligde, lig şampiyonluğu yaşayarak bir ilke imza atan ve UEFA Şampiyonlar Ligi’ni de en çok kazanan (4 kez) Teknik Direktör Carlo Ancelotti, UEFA Süper Kupa finalinde de 3 defa şampiyonluk sevinci yaşadı. Milan ve Real Madrid takımlarıyla 3 kez kupanın sahibi olan İtalyan çalıştırıcı, yarın Real Madrid’in kazanması durumunda bu organizasyonda ‘en fazla kazanan teknik direktör’ unvanının sahibi olacak. Bu organizasyonda ilk kez boy gösterecek olan E. Frankfurt ise, müzesine bu kupayı götürmek istiyor.

Şampiyonlar Ligi şampiyonları favori

UEFA Süper Kupa finallerinde, Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımların ağırlıklı olarak bu kupayı müzesine götürmesi dikkat çekiyor. Son 20 yılda 14 kez bunu başaran ekipler, yalnızca 6 finalde iki numaralı kupayı kazanan takım mutlu sona ulaştı. Bu takımların başında 3 defa bunu başaran Atletico Madrid geliyor.