Süper Kupa maçının tarihi ve yeri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı Süper Kupa müsabakasının tarihini ve oynanacağı yeri açıkladı.

2024 Turkcell Süper Kupa'nın yeri ve tarihi resmen belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelenin yerini ve tarihini açıkladı.

İSTANBUL'DA OYNANACAK

TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki dev maç 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır.