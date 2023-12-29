Süper Kupa'da Atatürk ve İstiklal Marşı krizi! TFF'den açıklama geldi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi "İstiklal Marşı" ve "Atatürk pankartı" krizi patlak verdi. TFF konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz'' dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'da bu akşam oynanacak Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Koç, Galatasaray derbisine Atatürk'ün sözünü taşıyan pankartıyla çıkmak istediklerini ancak kabul edilmediğini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün “Yurtta sulh, cihanda sulh" pankartıyla maça çıkmak istediklerini ifade eden Koç, "Sanıyorum otoriteler tarafından henüz kabul edilmedi. Tam belli değil, duruma göre bakacağız" dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray, İstiklal Marşımız ve Atatürk pankartları ile tişörtlerine izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını TFF'ye iletti.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla iligli yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ise "İstiklal Marşı ile ilgili taahhütname var. Suudiler bu taahhütnameye uymak zorunda." dedi

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN YALANLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan da iddiaların ardından açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa Final Maçında İstiklal Marşımız ve Türk Bayrağına izin verilmeyecek." şeklindeki iddialar doğru değildir.

Süper Kupa Maçı öncesinde sahada Türk Bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır. Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımızı okunacaktır."