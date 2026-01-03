Süper Kupa'da yarı final maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa yarı finalindeki maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Süper Kupa'da Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor maçları oynanacak. Kazanan takımlar Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile Trabzonspor, 6 Ocak Salı günü ise Fenerbahçe ile Samsunspor karşılaşacak. Her iki mücadele de 20.30'da başlayacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Kupa yarı finalinde görev alacak hakemler şöyle: