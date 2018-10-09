Süper Lig devlerine kötü haber ! PFDK...

Spor Toto Süper Ligin 8. haftasında oynanan maçlarda yaşanan olaylarla ilgili PFDK sevkleri açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

FENERBAHÇE

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.10.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter KüçükandonyadisSezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 07.10.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.10.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."