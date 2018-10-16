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  4. 16 Ekim 2018 11:50

Süper Lig ekibi Aatif'ı istiyor !

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe'ye eski takımı Sivasspor talip oldu.

Süper Lig ekibi Aatif'ı istiyor !
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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe'ye eski takımı Sivasspor talip oldu.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmasının ardından devre arasında da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Faslı futbolcuya eski takımı Sivasspor talip oldu.

Yiğidolar devre arasında Faslı yıldızı takıma kazandırmak amacında. Sivasspor'un teknik patronu Tamer Tuna da, "Aatif'ı elbette isterim. Değerli ve kaliteli bir oyuncu" açıklaması yapmıştı.

Aatif, 2013-2014 sezonunda Sivasspor formasıyla 17 gol atmış ve Süper Lig'de gol kralı olmuştu. 

Fenerbahçe'de devre arasında 3 yolcu !Fenerbahçe'de devre arasında 3 yolcu !

 

Milliyet

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