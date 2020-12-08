  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 08 Aralık 2020 21:51

Süper Lig ekibinde 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiperinden MKE Ankaragücü, 3 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig ekibinde 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
A+ A-

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testinde üç futbolcumuzun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır.

Test sonucu pozitif çıkan futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır" denildi.

süper lig , ankaragücü , koronavirüs , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM