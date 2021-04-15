Süper Lig yayın ihalesinde Acun Ilıcalı sürprizi

Beşiktaş başkan adayı Hürser Tekinoktay, yeni sezon öncesi yapılacak yayın ihalesine Acun Ilıcalı'ya ait Exxen adlı dijital platformun yer alacağını iddia etti.

Tekinoktay, yeni sezon öncesi oluşturulan yayın ihale komisyonuna Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin girmemesini eleştirirken, Fenerbahçe'ye yakınlığı ile bilinen TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya ait Exxen adlı dijital platformun ihalede yer alacağını öne sürdü.

Sosyal medyadan açıklama yapan Tekinoktay, "İhale komisyonu, kulüpler birliği ve ilgililere; 1-Kulüpler Birliği Başkanı neden ihale komisyonunda yok ? 2-İhaleye TV8 veya EXXEN girecek mi ? 3-ODTÜ ne öğrendiniz ?" dedi.

Anımsanacağı gibi TFF futbol ihale komisyonunu açıklamış ve yeni yayın ihalesi için oluşturulan komisyonda, TFF’nin yanı sıra Kulüpler Birliği Vakfı'nı temsilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa Yönetim Kurul Üyesi Fatih Saraç, Göksel Gümüşdağ ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil yer aldığını duyurmuştu.