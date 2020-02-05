Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 21. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde:

İŞTE SÜPER LİG'DE 21 HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER: 7 ŞUBAT CUMA

20.00 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

8 ŞUBAT CUMARTESİ

14.00 Konyaspor - Denizlispor: Volkan Bayarslan

17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Hüseyin Göçek

17.00 Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü: Alper Ulusoy

20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

9 ŞUBAT PAZAR

13.30 Kayserispor - Antalyaspor: Koray Gençerler

16.00 Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

19.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Mete Kalkavan

10 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

(İHA)

