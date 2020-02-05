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  4. 05 Şubat 2020 13:31

Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cuma, 8 Şubat Cumartesi, 9 Şubat Pazar ve 10 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı
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Süper Lig’in 21. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde:

İŞTE SÜPER LİG'DE 21 HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER: 7 ŞUBAT CUMA

20.00 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

8 ŞUBAT CUMARTESİ

14.00 Konyaspor - Denizlispor: Volkan Bayarslan
17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Hüseyin Göçek
17.00 Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü: Alper Ulusoy
20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

9 ŞUBAT PAZAR

13.30 Kayserispor - Antalyaspor: Koray Gençerler
16.00 Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
19.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Mete Kalkavan

10 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

(İHA)

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