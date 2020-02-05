Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 21. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde:İŞTE SÜPER LİG'DE 21 HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER: 7 ŞUBAT CUMA
20.00 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus8 ŞUBAT CUMARTESİ
14.00 Konyaspor - Denizlispor: Volkan Bayarslan
17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Hüseyin Göçek
17.00 Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü: Alper Ulusoy
20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
13.30 Kayserispor - Antalyaspor: Koray Gençerler
16.00 Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
19.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Mete Kalkavan
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
(İHA)
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