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Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta heyecanı 19, 20, 21 ve 22 Ağustos’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Süper Lig’de 3. hafta oynanacak müsabakaların hakemleri belli oldu. Haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek Ümraniyespor - Galatasaray maçını Ali Şansalan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklanan, Merkez Hakem Kurulu’nun atamalarına göre Süper Lig’de bu hafta düdük çalacak hakemler şöyle:

19 Ağustos Cuma
21.00 Ümraniyespor - Galatasaray: Ali Şansalan

20 Ağustos Cumartesi
19.15 Giresunspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
19.15 A. Hatayspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
21.45 FT Antalyaspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

21 Ağustos Pazar
19.15 Medipol Başakşehir - Y. Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

22 Ağustos Pazartesi
19.15 DG Sivasspor - Alanyaspor: Ümit Öztürk
19.15 İstanbulspor - Konyaspor: Burak Şeker
21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

Etiketler süper lig hakemler
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