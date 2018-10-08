Süper Lig'de dikkat çeken 'hoca' detayı !

Sezona Ali Koç başkanlığında büyük umutlarla giren ve yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Süper Lig'de eksi averajla düşme hattının bir sıra üzerinde yer alan, sezon başında Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kullanamayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne de 4-1'lik ağır bir yenilgiyle başlayan Sarı-lacivertliler'de Sportif Direktör Comolli ve Teknik Direktör Cocu'nun geleceği şimdiden tartışma konusu oldu.



Camianın Hollandalı hocaya karşı sabrı tükenirken, futbol otoriteleri de milli arada Cocu'yla yolların ayrılıp, yeni hocanın görevine başlaması gerektiği fikrinde birleşiyor.



HEPSİ GİTTİ SIRA ONA GELDİ



Süper Lig'de 16. sırada bulunan Çaykur Rizespor, 17. Akhisarspor ve 18. Büyükşehir Belediye Erzurumspor geride kalan haftalarda hoca değişikliğine gitti. Bu takımların hemen bir basamak üzerinde, 15. sıradaysa Cocu'nun Fenerbahçesi bulunuyor