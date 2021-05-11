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  4. Süper Lig'de fırtına öncesi sessizlik: Şampiyon bu akşam belli olabilir

Süper Lig'de fırtına öncesi sessizlik: Şampiyon bu akşam belli olabilir

Süper Lig'in 41. haftasında bu akşam oynanacak maçların öncesinde takımlardan ses çıkmazken oluşacak sonuçlar sonrasında şampiyon bu akşam belli olabilir.

Süper Lig'de bu akşam şampiyonluk yolunda oynanacak çok önemli maçlar öncesi 3 büyük kulübün de sessizliği dikkat çekiyor. 

Lider Beşiktaş Karagümrük'ü, yakın takipteki Fenerbahçe Sivasspor'u ağırlayacak. 

 Galatasaray ise Denizlispor'la deplasmanda karşılaşacak. 

Kritik gecede tüm dengeler değişebilecekken, şampiyonun belli olacağı mücadeleler de yaşanacak. Herkesin gözü üç kritik maça çevrilmişken üç takımda da hiçbir hareket yok.

 20:30'da oynanacak maçlar öncesi takımların sessizliği dikkat çekti. 

Etiketler fırtına sessizlik süper lig zirve
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