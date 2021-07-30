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Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı

2021-2022 sezonu Süper Lig 1, 2 ve 3. haftalarının müsabaka programı açıklandı. İşte ilk üç hafta karşılaşmaları...

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonu Süper Lig 1, 2 ve 3. haftalarının müsabaka programı açıkladı. Buna göre yeni sezon 13 Ağustos 2021 Cuma günü saat 20.30'da oynanacak Beşiktaş -Çaykur Rizespor maçı ile açılacak.

Programda stat bilgisi boş bırakılmış olan müsabakaların hangi statlarda oynanacağı daha sonra ilan edileceği duyuruldu.

İşte ilk 3 hafta programı

1. Hafta

13 Ağustos Cuma:

20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

14 Ağustos Cumartesi:

19.15 Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep (Atatürk Olimpiyat)

21.45 Altay-Kayserispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Stat açıklanmadı)

15 Ağustos Pazar:

19.15 Medipol Başakşehir-Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

21.45 Adana Demirspor- Fenerbahçe (Stat açıklanmadı)

16 Ağustos Pazartesi:

19.15 Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.15 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)

21.45 Giresunspor- Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)

 2. Hafta

20 Ağustos Cuma:

20.30 Kayserispor-Adana Demirspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-Giresunspor (Stat açıklanmadı)

19.15 Çaykur Rizespor-Vavacars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

21.45 Alanyaspor-Altay (Bahçeşehir Okulları)


21.45 Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

22 Ağustos Pazar:

19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)

21.45 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)

21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Stat açıklanmadı)

23 Ağustos Pazartesi:

19.15 Trabzonspor-Sivasspor (Medical Park)

21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Stat açıklanmadı)

 3. Hafta

27 Ağustos Cuma:

20.30 Fraport-TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

20.30 Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor (Stat açıklanmadı)

28 Ağustos Cumartesi:

19.15 Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)

19.15 Medipol Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Atakaş Hatayspor-Alanyaspor (Stat açıklanmadı)

21.45 Beşiktaş-Vavacars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

29 Ağustos Pazar:

19.15 Sivasspor-Göztepe (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.15 Kasımpaşa-Galatasaray (Stat açıklanmadı)

21.45 Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)

21.45 Altay-Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Etiketler tff süper lig maç hafta program
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