Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

hafta sonunda Trabzonspor'un en yakın rakibi Hatayspor ile arasındaki puan farkı 7 iken üç büyüklerden en yakı rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı ise 10. Bordo-Mavililerin Galatasaray ile 12, Beşiktaş ile 13 puan farkı bulunuyor.

İşte geride kalan 13. haftanın ardından güncellenen şampiyonluk oranları:

Trabzonspor - 1.65 (Eski oran: 2.15)

Fenerbahçe - 4.00 (Eski oran: 4.10)

Beşiktaş - 5.50 (Eski oran: 4.10)

Galatasaray - 7.00 (Eski oran: 5.00)