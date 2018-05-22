Süper Lig'de şok ayrılık ! Kimse beklemiyordu...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Sezonun flaş ekiplerinden Göztepe sezonu 49 puanla 6. sırada noktalamıştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“Uzun yıllar sonra çıktığımız Süper Lig’deki ilk sezonumuzda Teknik Direktörlük görevimizi üstlenen ve başarılı bir sezon geçirmemizde çok önemli katkılarda bulunan Tamer Tuna ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Tamer Tuna ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki mesleki kariyerinde başarılar dileriz.”

Süper Lig’e bu sezon yükselen Göztepe, Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan Tamer Tuna’yı takımın başına getirmişti. Tamer Tuna, oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla ligde ilk sezonunu yaşayan Göztepe’ye başarılı bir yıl geçirtmişti. Tamer Tuna yönetimindeki Göztepe, devre arasında golcüsü Jahovic’i satmasına rağmen, Süper Lig’deki ilk sezonunda 49 puanla 6. sırada yer almıştı.