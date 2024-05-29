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Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu

Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu
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Galatasaray, Süper Lig'de 24. kez şampiyonluğunu ilan ettikten sonra yayın gelirlerinden en yüksek payı alan kulüp konumuna geldi.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yayın gelirinde de en fazla payı aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp 239,9 milyon lira kazanırken, lig ikincisi Fenerbahçe217,2 milyon liranın sahibi oldu.

Beşiktaş 145 milyon lirayla yayın geliri paylaşımında 3'üncü sırayı elde etti.

Trabzonspor 141,9 milyon lira, Başakşehir 109,9 milyon lirayla 100 milyon barajını aşabilen diğer kulüpler oldu.

Ligdeki 14 takım yayın pastasından 72,3 ila 94,9 milyon liralık kazanç sağlarken, lig sonuncusu İstanbulspor 56,4 milyon lirayla yetindi.

HARCAMALARLA YAYIN GELİRİ ARASINDA CİDDİ FARK VAR

Süper Lig kulüplerinin giderleri ile yayın geliri arasında ciddi bir uçurum mevcut.

Galatasaray'da 239,9 milyon liralık yayın gelirinin sezonun ortalama döviz kurundan karşılığı 7,7 milyon avro.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon sadece bonservis ödemeleri ve futbol/antrenör hak edişleri toplamıysa 152,7 milyon Euro.

Aynı harcama kalemlerinde 160,2 milyon Euro gideri bulunan Fenerbahçe'nin yayın geliri de 6,9 milyon Euro'ya tekabül ediyor.

Beşiktaş'taki 90,1 milyon Euro'luk harcama karşısında kazanılan yayın geliri 4,6 milyon Euro'da kaldı.

Trabzonspor ise salt iki kalemdeki 84,1 milyon Euro'luk gider karşısında, yayından 4,5 milyon Euro gelir elde edebildi.

Etiketler süper lig Galatasaray gelir dağılımı
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