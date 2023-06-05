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Süper Lig'e çıkacak takım belli oluyor: Play-Off Final maçının yeri ve tarihi açıklandı

Süper Lig'e çıkacak takım belli oluyor: Play-Off Final maçının yeri ve tarihi açıklandı
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Süper Lig'de çıkacak son takımın belirleneceği Pendikspor-Bodrumspor Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakası, 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 20.00'de Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.

TFF'nin açıklaması:

Pendikspor Futbol A.Ş. ile Bodrumspor A.Ş. arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakası, 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 20.00'de Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacaktır.

Etiketler süper lig Play-Off final maç
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