Süper Lig'e çıkacak takım belli oluyor: Play-Off Final maçının yeri ve tarihi açıklandı
Süper Lig'de çıkacak son takımın belirleneceği Pendikspor-Bodrumspor Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakası, 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 20.00'de Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.
TFF'nin açıklaması:
Pendikspor Futbol A.Ş. ile Bodrumspor A.Ş. arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakası, 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 20.00'de Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacaktır.
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