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Süper Lig'e yükselenen Kocaelispor'da Volkan Demirel iddiası

Süper Lig'e yükselenen Kocaelispor'da Volkan Demirel iddiası
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16 yıl sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un, teknik direktör Volkan Demirel ile görüştüğü iddia edildi.

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un Volkan Demirel ile görüştüğü öne sürüldü.

Demokrat Kocaeli'de yer alan habere göre, İzmit'e gelen teknik direktör adaylarından Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirildi. Karşılıklı olarak şartlar masaya yatırıldı ve anlaşma zemini arandı.

Volkan Demirel, bu sezon Bodrum FK'nın başında 13 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alarak maç başına 0.77 puan ortalaması yakalamıştı. 43 yaşındaki çalıştırıcı, daha önceden Fatih Karagümrük ve Hatayspor'da da teknik direktör görevini üstlendi.

 

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Etiketler süper lig teknik direktör volkan demirel
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