Süper Lig'in eski yıldızından acı haber: Michael Enaramo hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın eski golcüsü Michael Enaramo, 40 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.
Futbol hayatının büyük bir bölümünü Türkiye’de geçiren Nijeryalı forvet Micheal Enaramo, 40 yaşında hayatını kaybetti.
Sivasspor’da gösterdiği performansla dikkat çekip, Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Enaramo, sonrasında Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor’da da forma giymişti.
Nijeryalı eski futbolcu, söz konusu takımlarda çıktığı toplam 147 müsabakada 45 gole imza atmıştı.
DHA
Bu Haberleri Kaçırma...
