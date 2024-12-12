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Suriye'nin yeni bayrağı kabul edildi

Suriye'nin yeni bayrağı kabul edildi
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FIFA, Dünya Kupası takvimini açıkladığı toplantıda Suriye'nin yeni resmi bayrağı olarak "Devrim Bayrağı"nı kullandı.

FIFA, Dünya Kupası takvimini açıkladığı toplantıda, Suriye'nin resmi bayrağı olarak "Devrim Bayrağı"nı kullandı. Bu hareket, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ve muhaliflerin Şam’da kontrolü ele geçirmesinin ardından yeni yönetimin tanınmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

8 Aralık 2024 sabahı, Suriye'de muhalif güçler halk kitlelerinin desteğiyle Şam’ı kontrol altına almış ve Baas rejimi yıkılmıştı. 61 yıl boyunca ülkede kanlı bir yönetim sürdüren Beşar Esad, olayların ardından Rusya’ya sığınmak zorunda kalmıştı. Suriye'deki bu devrim, bölgesel dengelerde büyük bir değişime yol açarken, uluslararası kurumlar da yeni yönetimi tanıma yönünde adımlar atmaya başladı.

FIFA, Dünya Kupası'nın gelecekteki ev sahiplerini duyurduğu açıklamasında, Suriye için "Devrim Bayrağı"nı kullanarak dikkatleri üzerine çekti. Bu tercih, uluslararası kamuoyunda Suriye'nin yeni yönetimine verilen bir destek olarak yorumlandı. FIFA, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, bu hareket Suriye’nin devrim sonrası kimliğinin dünya çapında tanınmaya başladığını gösteriyor.

DÜNYA KUPASI TAKVİMİ

Toplantıda, FIFA Dünya Kupası’nın gelecek takvimi de duyuruldu. Buna göre: 2030 yılında Fas, Portekiz ve İspanya ortak ev sahipliği yapacak. 100. yıl kutlama maçları ise Arjantin, Paraguay ve Uruguay'da oynanacak. 2034 yılında FIFA Dünya Kupası, Suudi Arabistan’da düzenlenecek.

 

Etiketler FIFA Suriye bayrak yeni bayrak suriye'nin yeni resmi bayrağı devrim bayrağı
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