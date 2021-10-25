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Sürpriz kadro: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Sürpriz kadro: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'de 17 puanı bulunan Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da galibiyet alarak lider Trabzonspor'la farkı 4'e indirmeyi hedefliyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou derbide görev yapamayacak. Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, derbinin kadrosunda yer alamayacak.

DEV DERBİDE 350. RANDEVU
Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 350. kez birbirine rakip olacak. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 349 maçın 123'ünü Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 487 golüne, siyah-beyazlılar 456 golle karşılık verdi.

İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut Meraş, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera - Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Diagne

Etiketler Beşiktaş Galatasaray beşiktaş galatasaray derbi
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