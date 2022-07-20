Sürpriz kadro: Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Yeni sezon öncesi Jorge Jesus yönetiminde ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacağı maçın ilk 11'leri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılan Fenerbahçe'nin macerası Polonya'da start alıyor. Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşen Sarı-Lacivertliler, Ukrayna yaşanan savaş hali nedeniyle mücadeleyi Polonya'nın 'Stadion Miejski LKS Lodz' Stadyumu'nda oynuyor. Saat 21.00'de başlayacak mücadele öncesi 11'ler belli oldu!

SON DAKİKA: DINAMO KIEV-FENERBAHÇE İLK 11'LER

DINAMO KIEV: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Verbic, Buyalskiy, Besedin



FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, Rossi, Joshua King, Valenica

LODZ KENTİ SARI-LACİVERT

İlk maçtan avantajı cebine koyarak İstanbul'a dönmek isteyen temsilcimiz, hata yapmak istemezken, mücadele öncesi Sarı-Lacivertli taraftarlar maçın oynanacağı Lodz kentine adeta akın etti.

"MAÇ KADIKÖY'DE Mİ?"

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Sarı-Lacivertli taraftarların yoğunluğu gözlenirken, tüm kentte sabah saatlerinden itibaren tezahüratlar ve Sarı-Lacivertli forma ile gezen futbolseverler göründü. Sosyal medyada bazı taraftar "Maç Kadıköy'e mi alındı" yorumunda bulundu.

DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇ ÖNÜ NOTLAR

*Resmi maçlarda Dinamo ve Fenerbahçe 4 kez karşı karşıya geldi. 2 maçı Ukrayna ekibi kazandı. 2 maç berabere bitti. Geçen yıl oynanan hazırlık maçı da 1-1 sonuçlandı.

*Dinamo iç saha maçlarında Fenerbahçe'yi her seferinde yendi. Deplasmanda kaybetmedi. Beraberlik çıkardı.

*2009'da Avrupa Kupalarında yapılan reformdan sonra, Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi'ne sadece iki kez l (2012/13 sezonu ve 2020/21 sezonu) katılabildi.

*Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Kupalarına katılmayı başaran üç geleneksel Türk devinden (Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş) sadece biri oldu.

*Maçın yapılacağı Łódź'daki şehir stadyumu, Widzew kulübünün stadı. Burada Ukrayna, U20 milli takımım dünya şampiyonu unvanını kazandı.

*Mircea Lucescu ve Jorge Jesus, Dinamo Kiev ile Benfica'nın aynı grupta yer aldığı bir önceki Şampiyonlar Ligi sezonunda rakiplerdi. Portekizliler playofflara ulaşmak için Ukraynalıları yendi, ancak bu, Jesus'un kovulmasını engellemedi.