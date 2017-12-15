Sürpriz Sneijder açıklaması !

Sezon başında Galatasaray'dan Nice'e transfer olan Wesley Sneijder, kötü geçen döneme rağmen başkan Rivere'nin tam desteğini aldı.

Sakatlığı nedeniyle 2017'yi kapatan Wesley Sneijder hakkında konuşan Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere, yıldız oyuncuya destek verdi.

MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy ve Hollanda temsilcisi Utrecht'in de gündeminde olan Wesley Sneijder'e güvendiğini söyleyen Rivere, ''Bence futbolcuları kısa süre içerisinde yargılamamak gerekiyor. Wesley harika bir futbolcu. Bir sakatlık yaşadı. Nice'de kalıp başarılı olmak için mücadele etmeye devam edecek'' ifadelerini kullandı.

Bu sezon Nice'de şans bulmakta zorlanan ve sadece 8 maçta 645 dakika oynayan Sneijder ile MLS ekiplerinden LA Galaxy ciddi bir şekilde ilgileniyor.

Fransız basınında yer alan son haberlerde ise Hollandalı oyuncunun MLS ekiplerinin ilgisine rağmen sezon sonuna kadar Nice'de devam edeceği belirtildi.

SporX