Suudi Arabistan’da inanılmaz pozisyon !

Karşılaşmanın 6. dakikasında Al-Faisaly takımının kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza sahası içinde karambol yaşandı. Arka direğe yapılan ortayı kaleci kontrol edemeyince savunma topu çizgiden çıkardı.

Pozisyonun devamında kalesini terk eden kaleci ceza sahası içine çevrilen topu da tutamadı ve top Ohod’lu futbolcunun önünde kaldı.

Müsait pozisyonda vuruşunu yapan futbolcu, korner kullanıldığı sırada yaşanan karambolde yere düşen ve tam kale çizgisi üzerindeki takım arkadaşını vurunca top ağlarla buluşamadı ve uzaklaştı.

Her iki takım oyuncularının da ‘beceriksizlik’ konusunda birbiriyle yarıştığı bu anlar dünya gündemine otururken görüntüler sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Öte yandan karşılaşmayı Al Faisaly takımı 2-0 kazanırken goller Diego Caicedo ve Abdulaziz Al-Bishi’den geldi.