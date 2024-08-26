Suudilerden Napolili yıldıza talep

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ahli, Napoli’nin önemli yıldızı Victor Osimhen’i kadrosuna katmaya çok yakın.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli, Serie A ekiplerinden Napoli’nin en önemli yıldızı Victor Osimhen’i tranfer etmek için harekete geçti.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı habere göre, Al Ahli’nin Osimhen’in transferi için 65 milyon Euro’yu aşan bir bedel önerdiği kaydedildi. Ancak İtalyan ekibi Napoli ile henüz bir anlaşma sağlanamadığı kaydedildi.

İki kulüp anlaşma sağlasa dahi Osimhen’in Suudi Arabistan’a gitmeyi kabul etmeyeceği tahmin ediliyor.