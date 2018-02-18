Taffarel onayladı ! Galatasaray'ın yeni kalecisi...

Karabükspor'dan Çağlar Şahin Akbaba ile ilgilenen ancak transferi gerçekleştiremeyen sarı-kırmızılılar sezon sonunda kaleci operasyonuna yeniden girişecek. Fernando Muslera ile 3 yıl daha devam edecek olan Galatasaray'da yedek kaleciler Eray ve Carrasso'nun sözleşmeleri bitiyor.

Fatih Terim yabancı yedek kaleciye soğuk bakarken, antrenör Taffarel, Eray'dan desteğini çekti ve yerli yedek kaleci arayışları başladı.

Listenin ilk sırasında Altınordu'dan Erce Kardeşler olduğu ortaya çıktı. 1.86 boyunda, 23 yaşındaki Erce, son iki sezonda 1. Lig'de 47 maça çıktı.

Erce, yeni sezon öncesi Altınordu'yla olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatmıştı. Erce'nin ağabeyi Arda Kardeşler ise Süper Lig'de hakemlik yapıyor.