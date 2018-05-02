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  4. 02 Mayıs 2018 15:55

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını reddetti !

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi için verilen 'kaldığı yerden devam' kararına yaptığı itiraza, Tahkim Kurulu'ndan ret geldi.

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını reddetti !
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TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın kaldığı yerden devam etmesi kararı verilen Fenerbahçe maçı için yaptığı tüm taleplerin oy birliği ile reddine karar verdiğini açıkladı.

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın derbiyle ilgili itirazını reddetti.

Tahkim Kurulu açıklaması şöyle:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; duruşma talebinin reddine, başvurusunda yer alan tüm taleplerin reddine oybirliği ile karar verilmiştir."

Beşiktaş'tan 'derbi' itirazıBeşiktaş'tan 'derbi' itirazı

 

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